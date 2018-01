Riotur transfere para julho carnaval que ocorreria no Parque dos Atletas

Marcelo Alves reiterou que a decisão é estratégica porque, no período de julho há menos eventos na cidade - Foto: Jornal do Brasil

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) anunciou hoje (23) a transferência para julho do evento Arena Carnaval Rio 2018, que aconteceria no período de 10 a 14 de fevereiro no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, dentro da agenda do carnaval carioca. Segundo expôs o presidente da Riotur, Marcelo Alves, a medida foi tomada em comum acordo com os parceiros comerciais e não-comerciais do Projeto Carnaval Rio 2018.

Alves afirmou que a mudança de data objetiva fortalecer a agenda de eventos da cidade. Lembrou que julho é mês de férias escolares, “época do ano em que, estrategicamente, podemos atrair grande público à cidade”. Ele acredita que a cidade do Rio de Janeiro ganhará um reforço de peso na sua relação de atrações, “já em plena expansão com o calendário Rio de Janeiro a Janeiro, iniciativa do governo federal e da prefeitura do Rio, que conta com o apoio da Riotur, para investir R$ 200 milhões na indústria criativa do estado do Rio”.

Marcelo Alves reiterou que a decisão é estratégica porque, no período de julho há menos eventos na cidade. “E além de criarmos uma festividade, poderemos reviver o carnaval e, claro, apresentar a Arena de forma ainda mais intensa e com atrações ainda mais expressivas. O projeto é grandioso e, com certeza, atrairá turistas, que poderão sentir a energia da folia carioca em julho”, explicou.

Alves esclareceu que o investimento para execução da Arena Carnaval Rio, captado junto à iniciativa privada, será utilizado para o pagamento das despesas no período de julho. Com isso, o orçamento regular da Riotur fica resguardado. As licitações que definiriam as empresas responsáveis pelo projeto durante o carnaval foram revogadas hoje (23). A decisão foi publicada no Diário Oficial.

O presidente da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (Abih-RJ) e do Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município (SindHotéis RIO), Alfredo Lopes, disse que é muito bem-vinda uma programação de carnaval no meio do ano, uma vez que a hotelaria da região da Barra registrou crescimento nos Jogos Olímpicos e hoje exige eventos de porte para atrair turistas. “Acreditamos que esse projeto tem tudo para incrementar a agenda da cidade, além de revitalizar o Parque dos Atletas, um espaço de grande potencial para realização de eventos. O Rio de Janeiro já vem demonstrando um crescimento do mercado turístico, sua grande vocação. O trabalho conjunto do poder público com os empresários pode melhorar ainda mais este cenário”, disse.

Com toda a programação do Projeto Carnaval Rio 2018, promovido pela Prefeitura do Rio, a Riotur estima que a cidade receberá 1,5 milhão de turistas neste período, que movimentarão cerca de R$ 3,5 bilhões na cidade do Rio de Janeiro.