Rio+Design chega à 10ª edição com permissão para visitante comprar criações

Evento anual realizado desde 2008, a mostra Rio+Design abriu na tarde de hoje (28) sua 10ª edição, no Armazém 3 do Pier Mauá, na zona portuária do Rio, com uma nova proposta. Batizada de Mercado Rio+Design, a exposição permite agora que os visitantes, além de conhecerem mais sobre o trabalho de profissionais de renome, adquiram as peças diretamente do produtor.

A Rio+Design é uma iniciativa da Secretaria Estadual da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Escritórios de design da cidade do Rio de Janeiro e de municípios do interior fluminense apresentam no evento suas criações já consagradas e outras inéditas.

Móveis, peças de decoração, objetos de uso no cotidiano e joias, alguns deles com referência direta aos ícones do Rio de Janeiro, estão entre as peças que fazem a marca do design fluminense. São criações de designers como Fernando Jaeger e Guto Indio da Costa, de escritórios como o Studio Zanini e o Atelier Fernando Mendes, nomes que alcançaram projeção internacional e que também participam da edição do Rio+Design em Milão, na Itália, onde o evento ocorre anualmente em abril, em paralelo ao Salão Internacional do Móvel.

“Percebemos que, a cada ano, o público geral toma mais conhecimento da mostra. Ao longo desses anos, ficou notório que o design é cada vez mais uma disciplina conhecida e falada fora do seu próprio meio”, disse o designer Leonardo Lattavo, um dos participantes da mostra. Segundo Lattavo, que nesta edição lança dois novos produtos, “a Rio+Design foi uma das grandes colaboradoras para essa mudança de percepção”.

Para a subsecretária estadual de Comércio e Serviços, Dulce Ângela Procópio, o novo formato pode contribuir para aproximar mais as pessoas do design produzido no estado. “Esta edição não só é uma consolidação do trabalho do governo do estado na divulgação do design fluminense, como uma valorização dos produtos desenvolvidos no Rio. O Mercado Rio+Design permite que os visitantes compareçam, vejam os produtos e já os comprem na própria mostra”, destacou.

Palestras e workshops fazem parte da programação do evento, que vai até domingo (1º de outubro), das 14h às 22h. O Armazém 3 do Pier Mauá fica na Avenida Rodrigues Alves, 73, na zona portuária.

