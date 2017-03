Rio: tiroteio perto de torre de transmissão tira do ar rádios Nacional e MEC AM

As rádios Nacional e MEC AM do Rio de Janeiro estão fora do ar desde às 8h de hoje (8), devido a um tiroteio na região próxima à torre de transmissão das emissoras, em Itaoca, São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Tiros atingiram o transformador da rede que fornece energia para a antena. Segundo o engenheiro de operações da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Luiz Cesar de Oliveira, a concessionária de energia elétrica trabalha no local para resolver o problema.

Segundo o engenheiro, não há previsão de normalização do serviço das rádios. A programação está sendo transmitida pela internet.

A região do tiroteiro é dominada pelo tráfico de drogas e os confrontos entre policiais e homens armados são frequentes, segundo a Polícia Militar.

De acordo com informações da 74ª Delegacia de Polícia, policiais militares faziam operação na comunidade Linha, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, quando foram recebidos a tiros por criminosos.

Um homem foi preso e cinco menores de idade foram apreendidos acusados de associação para o tráfico. Quatro adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, ficaram feridos e foram levados a um hospital. Neste momento, apenas o de 17 anos permanece internado. Na ação, foram apreendidos uma arma, um rádio, drogas e dinheiro.

*Colaborou Joana Moscatelli, repórter do Radiojornalismo.

