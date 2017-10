Rio decide sobre 'Queermuseu'

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio informou que a decisão sobre a exibição da Queermuseu no MAR será tomada numa reunião a ser realizada nesta terça-feira, 3. A pasta afirmou que "arte não tem censura" e que vem discutindo "aspectos técnicos, financeiros e jurídicos de se trazer a exposição" ao MAR. "Diante dos episódios motivados por discursos de ódio e atos de violência, como os que ocorreram no último fim de semana, a segurança apresentou-se como fator prioritário nesta discussão", diz nota oficial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

