Rio: 'a enchente que vivemos é a da corrupção', diz Samantha Schmütz sobre chuvas

Enquanto o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella culpa problemas históricos e falta de investimento federal pelas chuvas que atingem a cidade, a atriz e cantora Samantha Schmütz associa o problema à corrupção. Uma foto de enchente publicada por ela em uma rede social mostra o nível elevado da água que cobre e arrasta carros em uma rua.

Na legenda, Samantha falou do "descaso" e do "desrespeito" com quem paga impostos. Ela estaria se referindo a governantes e ao sistema público e político no geral. "A enchente que vivemos é a da corrupção, do descaso, do desrespeito com a gente que paga os impostos e vê nosso dinheiro ser roubado na cara dura sem poder fazer nada. Esse descaso acaba com tudo, acaba com a nossa dignidade, nossos sonhos", disse.

Samantha ainda fez um questionamento sobre o problema: "quem vai ressarcir as pessoas que perdem seus carros, seu sustento, suas casas, suas vidas? Está difícil demais suportar tanto abandono!", desabafou.

Nos comentários, uma pessoa também fez um questionamento para a atriz: "E o povo que joga lixo na rua, não conta? Tem coisas que não é só culpa do sistema". Outro ponderou e concordou com as duas posições: "Concordo com tudo isso, somado a falta de educação da população que vive jogando lixo no chão, agredindo a natureza".

Mortes

As fortes chuvas que caem sobre a capital carioca desde o início da noite desta segunda-feira, 8, provocaram a morte de pelo menos três pessoas, interditaram diversas vias da cidade e provocaram alagamentos em todas as regiões da cidade. Continua chovendo na cidade na manhã desta terça-feira, 9.