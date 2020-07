Ringo Starr vai festejar 80 anos com 'live' e convidados especiais

No próximo dia 7 de julho, Ringo Starr completará 80 anos. Nesse dia, o ex-baterista dos Beatles vai organizar um evento especial de aniversário, recheado de convidados especiais, segundo a Rolling Stone. De acordo com a revista, o artista fará apresentação em casa, em vídeo, com Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Ben Harper e mais.

Em vídeo, o artista britânico explicou o evento. "Esse ano será um pouco diferente. Não há um grande encontro, não tem como fazer brunch para 100 pessoas. Mas iremos fazer esse show - uma hora de música e conversa. É um aniversário bem grande."

A transmissão servirá para arrecadar fundos para as instituições The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid e Black Lives Matter. Para assistir, basta acessar o canal de Ringo Starr no YouTube, a partir das 21h, horário de Brasília. na próxima terça-feira, 7.