Quando se trata de estilo, Rihanna nunca cai no comodismo. Depois de chamar atenção na turnê de divulgação do filme "Valerian" com vestidos exuberantes, a cantora agora entrou para o time de estrelas com cabelos coloridos. No domingo, dia 6, Rihanna compartilhou uma foto no Instagram na qual aparece com os fios azul turquesa em comprimento médio. A cantora ainda completou o visual com unhas stiletto da mesma cor.

