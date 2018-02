Richie Sambora vai tocar com o Bon Jovi em abril

O guitarrista Richie Sambora e o baixista Alec John Such, ex-integrantes do Bon Jovi, vão voltar a se apresentar com a banda em abril. A dupla estará presente no show que o grupo fará no Hall da Fama do Rock 2018. A informação foi confirmada pelo baterista Tico Torres em entrevista à Billboard.

Alec John Such deixou o Bon Jovi em 1993. Já Richie Sambora saiu do grupo em meados de 2013. Depois das respectivas saídas, esta será a primeira vez que a dupla tocará com o vocalista Jon Bon Jovi e o baterista Tico Torres.

"Falei com Alex por telefone e foi maravilhoso. Nós levamos essa jornada juntos em alguns momentos como grupo. Acho fantástico que podemos reencenar isso. Não apenas por nós, mas para os fãs. Acredito que quando você se reúne com antigos amigos, sempre rolam profundas emoções", afirmou o baterista Tico Torres em entrevista à revista Billboard.