Reviva Cultura terá neste sábado show da Marina Peralta e espaço infantil

A primeira edição de 2019 do Reviva Cultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), será realizada neste sábado, dia 9, na Praça Ary Coelho.

As atividades terão início às 9 horas com uma programação musical cheia de artistas regionais, além de espaços destinados ao público infantil, como playground com brinquedos infláveis, artesanato, gastronomia, serviços de emissão de carteira de trabalho, atendimento ao consumidor e outras ações voltada à população.

O evento também será ponto de coleta de óleo de cozinha usado. Para realizar o destino ecologicamente correto, espere o óleo da panela esfriar e coloque em uma garrafa vazia usando um funil. Tampe bem a garrafa para evitar que entrem insetos e derrame o líquido. Depois é só levar ao ponto de coleta no evento.

O Reviva Cultura é uma ação prevista no Plano de Mitigação do Programa Reviva Campo Grande. “Estaremos no coração de Campo Grande levando música, artesanato e diversas ações para as pessoas dos bairros que se deslocam até o centro, além de movimentar o comércio da região”, comenta a secretária-adjunta e superintendente de Cultura da Sectur, Laura Miranda.

“Queremos que o cidadão se sinta parte do centro da cidade, prestigie o comércio e se divirta. O Reviva Cultura já entrou para o calendário de eventos e, a cada edição, estará ainda melhor”, reforça a coordenadora do Programa Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin. Essa será a quinta edição do evento.

Dia Internacional da Mulher

A programação será aberta pela Banda Municipal Ulisses Conceição, na sequência, haverá capoeira com o grupo Conterrâneo, show com a cantora sertaneja Thalita Nascimento a partir das 10 horas, e mais música com Marina Peralta, das 12h30 às 14 horas.

A campo-grandense Marina Peralta é um dos ícones musicais da atualidade que defende com unhas e dentes o direito das mulheres e, na Praça Ary Coelho, a cantora sobe ao palco um dia depois do Dia Internacional da Mulher com canções de reggae carregadas de feminismo e conscientização, como o refrão “Lugar de mulher é onde ela quiser”, de sua música “Ela encanta”.

Participam do evento as seguintes secretarias: Segov, Procon, Sesau, Semed, Sedesc, Agetran, Funesp, Semadur, Planurb, Seges e Funsat.