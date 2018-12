Revista elege Pabllo Vittar como a 13ª mulher mais sexy de 2018

A cantora Pabllo Vittar foi uma das mais votadas ao título de mulher mais sexy do ano de 2018 promovido pela revista IstoÉ. Na categoria masculina, Thammy Miranda, filho de Gretchen, conseguiu a 17ª colocação. O resultado foi divulgado na quarta-feira, 5.

Na eleição feminina, a vencedora foi a funkeira Tati Zaqui, seguida por Paolla Oliveira e Bruna Marquezine. Já na masculina, o influenciador digital Carlinhos Maia foi o vencedor, com Jonas Sulzbach e Caio Castro logo atrás.

Com mais de 17 mil votos, Pabllo ficou em 13ª, à frente de outros nomes conhecidos como Deborah Secco, Giovanna Ewbank, Flávia Alessandra, Sabrina Sato, Fernanda Lima e Taís Araújo, enquanto Thammy, com 8 mil, superou artistas como Lázaro Ramos, Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Santoro, Rodrigo Lombardi e Klebber Toledo com a 17ª colocação.

Clique aquipara conferir a lista de homens mais sensuais de 2018 da publicação e aqui para acessar a lista de mulheres mais sensuais de 2018.