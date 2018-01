Revista Brasil tem edição especial sobre 8º Fórum Mundial da Água

Brasília - Transmissão ao vivo, do Pontão do Lago Sul, do programa Revista Brasil da Rádio Nacional de Brasília, marca os 50 dias para a 8 edição do Fórum Mundial da Água (Wilson Dias/Agê - Wilson Dias/Agência Brasil

O 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado de 18 a 23 de março, em Brasília, foi tema de edição especial do programa Revista Brasil, da Rádio Nacional neste sábado (27). A 50 dias do evento, o programa foi transmitido de estúdio móvel montado às margens do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul, pelos jornalistas Walter Lima e Estevão Damazio.

Entre os convidados, o diretor-executivo do fórum, Ricardo Andrade, destacou que o "grande legado" que o evento vai deixar é o conhecimento. “A nossa expectativa é que fique marcado nas pessoas a importância do uso consciente da água. Segundo Andrade, além de mostrar as soluções que tem adotado para enfrentar especialmente a falta d'água em algumas regiões, o Brasil também poderá aprender com novas experiências.

Uma das novidades desta edição do Fórum Mundial da Água será a participação da população e do Poder Judiciário. “Está foi uma das condições para o Brasil sediar o Fórum”, explicou Ricardo Andrade. Para envolver o público ele acrescentou que será montada uma Vila Cidadã onde haverá uma mostra de cinema com exibições de longas e curta-metragem que tem a água como tema principal. A Vila também terá um mercado de soluções com estandes onde serão apresentadas soluções para o tema água. A programação para o público também se estenderá pela noite com várias apresentações culturais.

Brasília sediará o evento em meio a maio uma crise hídrica da sua história, o que, para o diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal – ADASA, Paulo Salles, é muito bom para motivar a população a participar das discussões. A capital federal adotou o sistema de racionamento de água há pouco mais de um ano e, apesar do bom índice de chuva na região nos últimos meses, as autoridades disseram que só após o fim do período chuvoso, será possível dizer se o Distrito Federal continuará ou não adotando as medidas.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, participou do debate por telefone e ressaltou que envolver a cidade na discussão sobre proteção às nascentes e garantia do uso eficiente água é muito importante para que haja um salto de qualidade na relação da cidade com a água.

Educação

O Revista Brasil também destacou o projeto “Plantando Água, uma atuação na microbacia do Ipê”, desenvolvido pelo Centro Educacional Agrourbano Ipê, do Riacho Fundo (DF). A inciativa, idealizada pelo professor de biologia Leonardo Hatano e por alunos da escola, já recebeu vários prêmios e foi finalista do prêmio ANA, da Agência Nacional de Águas. A pretensão do projeto é envolver a escola e a comunidade na criação de uma rede de proteção da área da Granja do Ipê, com ações de educação ambiental e implantação de agroflorestas.

O programa contou com a participação das cantoras Dhi Ribeiro (samba) e Célia Porto (MPB, de Brasília. Elas escolheram um repertório de clássicos que trazem a água como tema. Dhi interpretou primeiro Conto de Areia, de Clara Nunes e Célia Porto, Riacho do Navio, de Dominguinhos.

Histórico

Com edições a cada três anos, o Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema. É uma iniciativa do Conselho Mundial da Água, organização internacional que reúne interessados no assunto e tem como missão promover a conscientização, construir compromissos políticos e provocar ações em temas críticos relacionados à a água para facilitar sua conservação.

Em 2014, a candidatura do Brasil foi selecionada e Brasília escolhida como cidade sede do evento. Esta será a primeira vez que o Fórum ocorre no Hemisfério Sul. Até agora representantes de 120 países já confirmaram presença.

As inscrições para pagantes já estão abertas no site oficial do evento. Segundo os organizadores, em breve estarão disponíveis as inscrições para acesso gratuito.