Resposta de menino espanhol de 7 anos em exercício gera discussão na internet

As respostas de um menino de sete anos em um exercício da escola causou grande discussão no Twitter nos últimos dias. O engenheiro espanhol Ignácio Bárcena publicou um exercício de seu filho que foi considerado errado pelo professor, mas pode ter dupla interpretação.

Aqui vai um exercício de matemática do meu filho. Eu acho que não entendeu muito bem foi o professor", tuitou Bárcena. O enunciado diz: "Escreva em algarismos os seguintes números", e o menino entendeu que deveria escrever os números seguintes aos citados.

O raciocínio dele foi o seguinte: no número 10, ele escreveu 11. No 98, ele respondeu 99 e fez o mesmo até o fim do exercício. A correção negativa do professor gerou opiniões diversas no Twitter e a publicação, feita há dois dias, já tem mais de 4 mil respostas e 47 mil retuítes.

Nas respostas, alguns tomaram o lado do professor, dizendo que a questão era óbvia. Porém, muitos outros consideraram o menino 'um gênio' por ter pensado de forma diferente.

Uma internauta decidiu perguntar a Real Academia Espanhola (RAE), órgão referência na língua espanhola. A RAE tomou o lado do professor, dizendo que o enunciado estava claro.

Uma mãe, inclusive, publicou um exercício de sua filha, de seis anos, mostrando que ela teve o mesmo raciocínio.