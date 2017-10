Resort nas Maldivas oferece tour 'instagramável' para seus visitantes

Fotos de comidas, de passeios, de pontos turísticos... Viajar na era das redes sociais envolve compartilhar muitas fotos, principalmente no Instagram. Por causa disso, empresas que tornam uma viagem mais 'instagramável' já são realidade.

De acordo com o The Telegraph, Um novo serviço do Hotel Conrad Maldives Rangali, nas Ilhas Maldivas, tem como intuito mostrar aos visitantes o que há de mais fotogênico na ilha e também mostrar como tirar as melhores fotos para publicar no Instagram. Além disso, há uma espécie de mordomo que fica sempre à disposição para tirar fotos dos turistas.

Chamada de 'Instatrail', ou 'rota Instagram', o serviço leva o turista em algumas praias, inclui mergulho e também a visita ao Ithaa, o primeiro restaurante do mundo que fica completamente embaixo d'água.

Além disso, os turistas podem participar da aulas de ioga enquanto recebem dicas de um instrutor para fazer as poses mais instagramáveis.