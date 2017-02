Reserva volta a desfilar na São Paulo Fashion Week

Depois de quatro anos longe das passarelas da São Paulo Fashion Week, a Reserva anuncia o seu retorno na próxima edição do evento, que acontecerá entre os dias 13 e 17 de março.

"As semanas de moda hoje têm uma conexão mais próxima com o consumidor final. Isso sempre foi uma filosofia da marca", conta Rony Meisler, CEO da Reserva. "As pessoas não querem apenas assistir ao show, elas querem tocar no produto. Estamos felizes em voltar a celebrar na SPFW."

A marca completou 10 anos em 2016 e ainda não anunciou o dia do desfile na semana de moda de São Paulo.

