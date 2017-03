Repórter de Lilian Pacce publica vaga sem remuneração para SPFW e causa polêmica

Jorge Wakabara, jornalista do site Lilian Pacce, publicou em seu Facebook pessoal na sexta-feira, 3, um post divulgando uma vaga sem remuneração para a cobertura da próxima edição da São Paulo Fashion Week, que começa no dia 13 de março. Indignados com as exigências do trabalho e com a falta de pagamento, internautas compartilharam prints nas redes sociais.

Na segunda-feira, 6, Lilian Pacce usou sua página no Facebook para se desculpar pelo ocorrido. "Erramos. Antes de mais nada nos desculpamos", diz a jornalista.

Nos comentários dos internautas, muitos disseram que já se depararam com a situação em outros veículos.

