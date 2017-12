Renomado psiquiatra da capital lança livro de poesia nesta quinta-feira

A obra é fruto de sua paixão pela poesia e reúne textos escritos ao longo de mais de 10 anos, abordando diversos temas de interesse humano - Divulgação

Em meio ao cotidiano árduo da profissão, nos intervalos entre atendimentos aos pacientes e pesquisas médicas, o psiquiatra Marcos Estevão Moura consegue encontrar tempo para a poesia. Decidido a não manter seus escritos na gaveta, nesta quinta-feira (14), às 19h30, ele irá lançar no Fran’s Café um compilado de poemas denominado “Pedaços de Mim”. "A poesia para mim sempre foi uma coisa natural, sempre fez parte da minha vida. Um determinado dia vem a inspiração e ela sai, às vezes vai precisar ser mais elaborada, outras vezes já sai pronta”, explica o médico.

Nascido em uma família de escritores e apaixonado pela arte desde criança, ele cresceu escrevendo poemas e conseguiu manter o hábito mesmo quando passou a se dedicar também à sua outra paixão, a Medicina. No livro ele reúne textos que foram escritos ao longo de mais de 10 anos, e falam de sentimentos, do cotidiano, do trabalho, da família, dentre outros temas de interesse humano. São pedaços do próprio autor, como o título entrega. “A literatura é uma necessidade minha, eu sempre preciso encontrar um tempo na rotina para ela. Não tem coisa mais bela que ler e escrever uma poesia”, resume o autor.

Apesar do caráter pessoal de seus escritos, Marcos Estevão decidiu publicá-los para que não caíssem no esquecimento, e também para incentivar os pacientes a exibirem seus trabalhos. “De vez em quando algum paciente me traz uma obra belíssima e fico triste de pensar que vai ficar guardada na gaveta. Tem tanta coisa boa espalhada nas gavetas desse país, tantos livros que deixaram de existir. É importante você mostrar o que produz”, defende. O autor é médico psiquiatra e psiquiatra forense com Mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista na recuperação de viciados em drogas e membro do Conselho Estadual Antidrogas de Mato Grosso do Sul (CEAD/MS).

Serviço: O lançamento do livro “Pedaços de Mim” (Life Editora), do autor e médico psiquiatra Marcos Estevão Moura, será realizado nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, às 19h30 no Fran’s Café, que fica na Rua Marechal Rondon, 2453 – Centro.