Reinaldo Azambuja destaca papel do Governo no combate à intolerância e ao preconceito enfrentado pelas minorias

Bonito (MS) – Um dos focos do Festival de Inverno de Bonito (FIB) em 2017 é a diversidade cultural e natural de Mato Grosso do Sul. Análises sobre essa temática são realizadas durante toda esta sexta-feira (28.7) no Seminário Cultura, Turismo e Cidadania, no Galpão Chama de Bonito, com a presença de representantes das Subsecretarias de Políticas Públicas para Mulheres; População Indígena; Igualdade Racial; Comunidade LGBT e Juventude. Os debates foram abertos pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de Estado de Cultura e Cidadania Athayde Nery.

“Quando chamamos para dentro do Governo esses segmentos podemos construir políticas públicas que ajudam a fortalecermos os alicerces básicos da sociedade. Cabe a todos nós construirmos esses pilares e buscarmos alternativas de combate ao preconceito, intolerância e desrespeito em todos os níveis”, discursou o governador aos participantes do seminário.

Para o secretário Athayde Nery, discutir tais questões, a partir de uma perspectiva história, permitirá um melhor entendimento sobre o modo de ser sul-mato-grossense. “Promovemos uma inclusão institucional para fortalecermos por meio do acesso à informação e à formação cultural, uma forma mais eficaz de criamos pilares inquebráveis de direitos humanos, democracia e paz”.

Presente na abertura do seminário, a subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Terena, destacou a participação dos povos indígenas no Governo do Estado. “Nunca deram importância para as etnias dentro de um governo como se tem dado agora. Essa é uma realidade recente, que teve início na gestão Reinaldo Azambuja. Estamos muitos contentes em poder participar ativamente das questões que nos dizem respeito”, afirmou.

A programação do Seminário Cultura, Turismo e Cidadania conta com quatro mesas de debate e a participação de personalidades nacionais, estudiosos e interessados nas temáticas contempladas.

Centro de Múltiplo Uso de Bonito

Ainda na manhã de hoje, Reinaldo Azambuja aproveitou a estadia em Bonito para conhecer as atividades oferecidas pelo FIB no Centro de Múltiplo Uso de Bonito (CMU). Em 18 anos de evento, essa é a primeira vez que atividades de dança, teatro, música e circo, entre tantas outras, são levadas para dentro da comunidade. No CMU crianças e jovens de oito escolas públicas participam das dinâmicas.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

