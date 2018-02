Rei Momo recebe as chaves da cidade e Salvador dá a largada ao Carnaval 2018

Além do alto fluxo de turistas, que vai fazer a rede hoteleira cidade atingir ocupação de 98%, a programação da folia prevê mais de mil horas de música - Foto: iBahia

Com a expectativa de receber mais de 770 mil turistas do Brasil e de várias partes do mundo, Salvador abre oficialmente seu carnaval nesta quinta-feira (8), com a cerimônia de entrega da chave da cidade pelo prefeito ACM Neto ao Rei Momo, que ocorre no Circuito Dodô (Barra/Ondina), um dos mais disputados pelos foliões, a partir das 17h15.

Os números do carnaval na capital baiana, um dos mais tradicionais do país, são todos superlativos. Além do alto fluxo de turistas, que vai fazer a rede hoteleira cidade atingir ocupação de 98%, a programação da folia prevê mais de mil horas de música. São 19 mil artistas envolvidos.

Os mais de 2,5 milhões de foliões que devem lotar as ruas de Salvador vão poder curtir 709 desfiles de trios e blocos nos circuitos oficiais de hoje até a próxima terça-feira (13). Estão programadas 256 apresentações nos palcos em diversos bairros e outros 162 espetáculos abertos, que recebem patrocínio da Prefeitura. O investimento total foi de R$ 55 milhões, divididos entre Prefeitura e patrocinadores privados.

A movimentação em torno do carnaval deve injetar cerca de R$ 1,7 bilhão na economia da capaital baiana. Durante o período de folia, a Secretaria de Turismo de Salvador (Saltur) estima que os turistas de outros estados chegam a desembolsar uma média de R$ 4.915, enquanto os estrangeiros gastam R$ 3.500. Além disso, são cerca de 2,5 mil ambultantes cadastrados pela Prefeitura, o que chega a gerar 10 mil empregos diretos, e mais de 500 estabelecimentos de Baianas do Acarajé e lanchonetes.

A festa de boas-vindas no circuito Dodô começará logo mais sob o o comando de Cláudia Leitte, do rapper Pitbull e do Grupo Fitness Zumba. A alegria segue com Bell Marques e vai até 1h, pelo menos, com atrações como Armandinho, Dodo e Osmar, Daniela Mercury, Araketu, Jammil e Uma Noite, Sandra de Sá, Liniker entre outros.

Confira a programação do evento de abertura do Carnaval:

Circuito Batatinha

19h - Peixinho Elétrico

20h - Expressão Negra



20h30 - Bloco de Reggae Cabeça de Gelo



20h45 - Chamego Afro



21h - Arca do Axé



21h15 - Bloco Idará



21h30 - Araiyê



21h45 - Kayala da Bahia



22h - Diamante Negro



22h15 - Skar Reggae



22h30 - Korin Nagô



22h45 - Rolinha Preguiçosa



23h - Surf Reggae



23h15 - Malcon X



23h30 - Bloco Bom Demais



23h45 - Nova Flor



Circuito Contrafluxo



19h - Trio Independente Distak - COMCAR



19h15 - Trio Independente Germa - COMCAR



20h - Na Moral



20h15 - Corrente do Samba



20h30 - Bloco Fogueirão



20h45 - Acará



21h - Reggae o Bloco



21h15 - Bloco Cultural



21h30 - Laroyê Arriba



21h45 - Toalha da Saudade



22h - Rodopiô



22h15 - Bloco Turma do Bassa



22h30 - Afoxémaior



Circuito Dodô



17h15 - Abertura Oficial do Carnaval



17h30 - Trio Independente BT - Bell Marques



17h45 - Bloco Baby-légua (sem cordas)



18h - Dan Miranda



18h - BaianaFolia



18h10 - Afoxé Kambalagwanze



18h20 - Juan e Ravena



18h30 - Banda Milsinho Veloso



18h40 - Duas Medidas



18h50 - Kuque Malino



19h - Armandinho, Dodô e Osmar



19h10 - Cativeiro



19h20 - Maglore



19h30 - Pimenta Elétrica



19h40 - Marquinho Café



19h50 - Peu Baiano e Banda



20h - Thomé Vianna & Banda Ragga



20h10 - Jau



20h20 - Virgilio



20h30 - Banda Nave Louca



20h40 - Alavontê



20h50 - Banda Aiyê Baiyê



21h - Welington Pacheco



21h10 - Os Marchistas



21h20 - Bonneco



21h30 - Outros Baianos



21h40 - Áttooxxá



21h50 - Julio Caldas



22h30 - Trio Independente Daniela Mercury



22h45 - Ara Ketu



23h - Trio Independente Jammil



23h15 - Siri Com Todi (sem cordas)



23h30 - Projeto Especial Tô Ligado



23h45 - Os Mascarados



0h - Trio Independente Aline Rosa



0h15 - Banana Reggae O Bloco do Vaqueiro



0h30 - Big Bloco do Gueto



0h45 - Surf Reggae

0h45 - Nova Saga



Circuito Nordeste de Amaralina - Mestre Bimba



10h - Bloco Fantasia



15h - Asa Surf Reggae Pela Paz



16h - DM de Boa



17h - As Direitinhas



18h - Bloco R9



19h - Baile Black



20h - As Dondoletes



21h - Samba Mainha



22h - Colar de Conchas



23h - Meninos da Vila



0h - Vai Ficar de Malzinho



Circuito Osmar



16h - Me Veja



17h30 - Projeto Especial A Mulherada



18h - Trio Independente BT - Harmonia do Samba



18h15 - Trio Independente BT - Léo Santana



19h - Alerta Geral



19h30 - Bloco da Capoeira



20h - Bankoma



20h30 - Amor e Paixão



21h - Pagode Total (sem cordas)



21h15 - Proibido Proibir



21h45 - Millenar



22h15 - Samba & Folia



22h30 - Quero Ver o Momo



23h - Sambaterramar



23h30 - Trio Independente BT - É O Tchan



23h45 - Trio Independente BT - Babado Novo



Palco Torre Eletrônica - Farol da Barra



- Jetlag & Miss Cady



*Colaborou Adriana Franzin



A programação completa pode ser consultada no link: salvadormeucarnaval.com.br.