Regina Duarte e Matheus Nachtergaele são indicados ao Prêmio Shell de Teatro

Foram anunciadas nesta terça-feira, 17, as peças, atrizes e atores do primeiro semestre indicados da 31ª edição do Prêmio Shell de Teatro. Em São Paulo, o ator Matheus Nachtergaele foi indicado por sua atuação em "Molière", peça da dramaturga mexicana Sabina Berman, em sua primeira montagem brasileira.

Na categoria Atriz, Bete Coelho concorre por "O Terceiro Sinal", ao lado de Regina Duarte, que interpreta a rainha Eleanor em "O Leão no Inverno". O espetáculo também está na disputa pelas categorias Figurino e Música.

Já a obra histórica "O Rei da Vela", na montagem do grupo Parlapatões, e participa do prêmio pelas categorias Direção e Música. Completam a lista outros dez espetáculos e duas companhias teatrais.

No Rio, entre os destaques da lista está o espetáculo "Cérebro Coração", que concorre em quatro categorias: Autoria, Atriz, Cenário e Iluminação. Nas duas primeiras, a indicada é Mariana Lima, responsável por escrever e protagonizar a peça.

O júri do Rio de Janeiro é formado por Ana Achcar, Ana Luisa Lima, Bia Junqueira, Patrick Pessoa e Moacir Chaves. O vencedor de cada categoria recebe uma escultura em metal do artista plástico Domenico Calabroni e uma premiação individual de R$ 8 mil.