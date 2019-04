Regina Casé diz ter sofrido preconceito em loja nos Estados Unidos

A atriz Regina Casé falou sobre uma situação em que afirma ter sofrido preconceito em uma loja nos Estados Unidos em entrevista ao Conversa com Bial, da Globo, na última quinta-feira, 25.

Regina afirmou que ao entrar na loja a gerente teria chamado um segurança para "ficar de olho nela": "Como eu tô muito atenta e sei que isso acontece diariamente com os negros, eu ouço, presto atenção em como ela fala, presto atenção em como, quando eu tô andando, o segurança tá de olho em mim e no Estevão seu marido. Talvez eu esteja mais atenta. É como se eu tivesse uma lente de aumento" .

"Acho que pra milhares de pessoas, principalmente pessoas que tão acostumadas, mesmo sendo da minha cor, a acreditarem que são brancas, porque no Brasil são brancas, a pessoa tá ali, ouve aquilo e fala: 'Isso não é comigo. Eu tenho grana, e no Brasil, mesmo com essa cor, eu sou branca'", continuou sobre o tema.