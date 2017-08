RedeTV! renova com apresentadores do 'Encrenca' até 2022

Os fãs do programa Encrenca têm um grande motivo para comemorar: o contrato com os grandes nomes do elenco de apresentadores, Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardo Mendonça, do programa foram renovados até 2022, daqui a quase cinco anos. O anúncio será feito pelos donos do canal em um evento nesta quarta-feira, 2.

Os acordos atuais estavam previstos para expirar em abril do ano que vem. Um dos programas mais assistidos da TV atualmente, o Encrenca deve estrear novos cenário e projeto gráfico em breve.

