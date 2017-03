Rede de restaurante sorteia 2 viagens para assistir à final do maior campeonato europeu de clubes

A rede de restaurantes Madero lança uma promoção em parceria com a Heineken, a cerveja premium mais internacional do mundo, denominada “The Best Match”, que irá sortear duas viagens completas para assistir à final do maior campeonato europeu de clubes. A promoção acontece entre os dias 31 de março e 08 de junho e o jogo da grande final será no dia 03 de junho, na cidade de Cardiff, no País de Gales, Reino Unido.

Para participar, os clientes deverão consumir dois chopes ou cervejas, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal e se cadastrar no site da promoção: www.restaurantemadero.com.br/promo. O cliente receberá no e-mail cadastrado o seu Número da Sorte e está automaticamente concorrendo ao sorteio.

Cada Número da Sorte dá direito ao cliente concorrer ao sorteio de uma viagem, que será realizado no dia 10 de maio pela Loteria Federal (Certificado de Autorização CAIXA nº 1-0322/2017). Serão contemplados dois consumidores.

Não há limitação para participar da promoção, mas cada cliente só poderá obter dois Números da Sorte por dia (limite de quatro chopes), pois o Madero estimula o “Consumo Responsável”. A promoção só é válida para maiores de 18 anos.

Consulte regulamento completo no site: www.restaurantemadero.com.br/promo

