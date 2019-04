Rede Comper começa a vender sobás e comidas árabes

No caso das comidas árabes, parceria do Comper com a empresa Thomaz Lanches - (Foto: Divulgação)

Em Campo Grande moram muitos descendentes de árabes e japoneses e por esse motivo essas duas colônias têm grande representatividade na cidade. Para atender pedidos desses clientes, a Rede Comper de Supermercados agora vende sobás e pratos árabes a preços justos.

De acordo com Ariane Menezes, nutricionista do Comper, a venda de sobás será feita todas as quintas-feiras, das 16h às 20h, no Hiper Center Jardim dos Estados. Já as comidas árabes podem ser compradas às sextas-feiras, entre 16h e 20h, nas lojas Jardim dos Estados, Ypê Center, Brilhante e Spipe Calarge.

Os sobás serão vendidos a R$ 15,90 a unidade pequena e R$ 19,90 o prato grande. “O sobá é um prato saboreado pela maioria da população sul-mato-grossense, principalmente pelos campo-grandenses. Não se restringe apenas à colônia nipônica e por isso o prato tem conquistado apreciadores cada vez mais. Vimos nessa gastronomia uma opção para oferecermos pratos de qualidade a quem gosta”, destaca Ariane.

No caso das comidas árabes, parceria do Comper com a empresa Thomaz Lanches, fundada em 1978 por descendentes de libaneses em Campo Grande, vai garantir a oferta de produtos variados como pasta de berinjela, coalhada seca, charuto de uva, quibes com e sem coalhada, esfirras abertas e fechadas. Apenas caponatas de berinjela, saladas de tabule a arroz marroquino serão produzidos pelas equipes de rotisseria da rede.

As comidas árabes serão vendidas por quilo, exceto os salgados como quibes e esfirras, que custam R$ 3,29 a unidade. “Os preços agradam a todos os bolsos e os produtos certamente possuem a qualidade Comper, então, os clientes podem ficar tranquilos quanto a sua procedência”, finaliza Ariane Menezes.

Festa

Na semana passada, para divulgar essa novidade, o Comper reuniu diversos clientes em duas noites na loja Jardim dos Estados: noite japonesa eles puderam saborear um pouco dos sobás e na noite árabe os pratos típicos árabes.

Na noite japonesa os grupos de dança da Associação Nipo Brasileira e da Associação Okinawa (Seichun) fizeram apresentações bem bacanas aos clientes. Já o grupo de dança Nutibana, os dançarinos da academia Gushoken e também do grupo de dança do estúdio Isa Yasmin se apresentaram na noite árabe.