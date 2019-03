Record TV estreia reality gastronômico que vigia participantes além da cozinha

A Record TV estreia, no dia 3 de abril, o Top Chef. A emissora promete apresentar aos telespectadores muito mais do que um reality show gastronômico. A atração vai mostrar os desafios culinários de 16 cozinheiros profissionais em provas temáticas, mas também exibirá a convivência dos participantes longe do fogão.

O programa será comandado por Felipe Bronze, que já conquistou duas estrelas Michelin, prêmio de grande prestígio na área da gastronomia. Além de Felipe, dois jurados serão responsáveis por avaliar os pratos e o desempenho dos participantes: o chef francês Emmanuel Bassoleil e a jornalista Ailin Aleixo, que é crítica de gastronomia.

O vencedor do programa levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. Top Chef tem formato original da Bravo Media LLC e é distribuído pela NBCUniversal. No Brasil, a Floresta é a produtora da atração.

O reality show será exibido todas às quartas-feiras, a partir das 22h30, sob o comando do diretor do Núcleo de Realities da Record TV, Rodrigo Carelli.