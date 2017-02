Record TV confunde videogame com teste para motorista de Donald Trump

No Balanço Geral da última sexta-feira, 3, a produção do programa cometeu um erro durante uma reportagem sobre a escolha do motorista de Donald Trump. Na hora de mostrar o vídeo do teste, eles passaram um trecho de um gameplay, ou seja, uma gravação de um videogame.

O jogo que entrou no ar, em vez do teste real, foi o Forza 6, para o Xbox One, que tem gráficos muito bons, o que faz com que ele se pareça muito com a realidade. Reinaldo Gottino, apresentador do programa, também parece não ter reparado no erro.

Procurada pelo E+, a assessoria do programa disse que ainda não tem posição sobre o assunto.

