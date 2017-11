Record TV confirma o fim de 'Legendários' após 8 anos

Em uma reunião nesta quarta-feira, 29, na sede da Record TV, em São Paulo, os diretores da casa comunicaram Marcos Mion e sua equipe sobre o fim do programa Legendários, que está no ar há quase oito anos.

A partir de janeiro a atração deixa de fazer parte da grade da emissora. Marcos Mion, no entanto, segue no casting e já está garantido como apresentador da segunda temporada do reality show A Casa, com estreia prevista para o segundo semestre de 2018. A nova edição terá exibições diárias.

Além disso, ele ocupará um cargo executivo na Record e irá comandar o núcleo de criação multiplataforma on demand, que irá desenvolver novas atrações para novas mídias.

Embora o Legendários saia do ar, a emissora não decretou seu fim. Ficou no ar a possibilidade de voltar à programação no futuro, em formato de temporada.

O fator determinante para a suspensão do programa é a falta de anunciantes. No ar desde abril de 2010, era exibido nas noites de sábado e foi transferido, em março deste ano, para as noites de sexta-feira. A mudança de data fez o programa perder sua vice-liderança isolada e cair para o terceiro lugar no Ibope.