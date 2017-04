Estão abertas as inscrições para A Casa, novo reality show da Record TV. Com apresentação de Marcos Mion, o programa deve estrear em junho.

A competição é uma versão brasileira do reality holandês Get the F*uck Out of My House e tem como objetivo confinar 100 pessoas numa casa que tem estrutura para apenas quatro.

Os participantes passarão por diversas provas e o último a sair leva o prêmio.

As inscrições pode ser feitas no site do R7.

