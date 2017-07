Recado antigo de filho de Chester Bennington emociona internautas

Os fãs de Linkin Park ficaram em choque com a morte de Chester Bennington, vocalista da banda, nesta última quinta-feira, 20. Fãs recuperaram uma postagem da esposa de Chester, Talinda, no início de junho.

O recado, escrito por Tyler, o mais novo dos seis filhos de Chester, diz o seguinte: "Pai, aproveite o seu ensaio ou o que quer que você vá fazer hoje. Ame a vida, pois ela é um Castelo de Vidro em referência ao hit da banda".

Muita gente se emocionou com o recado do garoto de 11 anos. "Essa foto agora tem um sentido devastador para todos os fãs de Linkin Park e do Chester. Condolências para toda a família", disse uma fã no tuíte.

