Reality 'Qual o Próximo Youtuber de Sucesso' estreia terceira temporada

A terceira temporada do reality show Qual o Próximo Youtuber de Sucesso estreia nesta sexta-feira, 17, com apresentação do youtuber Lucas Rangel. A nova fase do programa conta com novidades e estará disponível no canal de Rangel, que hoje possui mais de oito milhões de inscritos. Ele criou a atração para dar visibilidade a youtubers iniciantes.

O reality show começou em 2018 e teve uma segunda edição no ano seguinte, com a terceira agora em 2020. As duas temporadas possuem, juntas, 22 milhões visualizações.

Rangel atua como um dos jurados e, neste ano, será acompanhado dos youtubers Enaldinho, Danielle Diz e Franciny Ehlke. O reality também contará com apresentação de Ana Luiza (Fu) e entrevistas de Matheus Borges.

"Para mim, participar desse reality é muito incrível. Em relação aos convidados, tanto youtubers quanto os jurados, eu sempre gosto de colocar pessoas que eu admiro, não só que são famosas ou boas, mas que eu admiro o trabalho e que vão ter o potencial de se colocarem no lugar da pessoa que está sendo julgada", disse Lucas Rangel.

A competição foi gravada no YouTube Space, no Rio de Janeiro, e terá sete episódios lançados às terças e sextas-feiras às 12h. Neste ano, foram escolhidos oito canais para participar do reality: Fala aí, Amanda, Doarda, Livia Nunes, Rebecca Ariell, Daniel Netto, Lucas Viana, Dando Trela e Natan por Aí.

"É muito legal o contato que a gente tem com esses youtubers iniciantes. Eu e a maioria das pessoas que estão julgando não tivemos essa ajuda inicial. Todo mundo cresceu meio na marra mesmo. Mas é muito interessante porque me lembra muito como era no início da carreira, porque todo mundo faz isso (ser youtuber) por paixão, mas a gente tem que profissionalizar isso, e é muito legal ver essa evolução", destaca Rangel.

Na nova temporada, os competidores contarão com dicas e recomendações de outros youtubers que foram convidados para participar dos episódios e poderão salvar um dos participantes da eliminação. Diva Depressão, O que não dizer oficial e Maria Venture terão essa responsabilidade.

Lucas Rangel destaca a importância do Qual o Próximo Youtuber de Sucesso para dar um espaço necessário para youtubers iniciantes, que muitas vezes acabam ofuscados por criadores maiores e mais consolidados. "Eu acho que eu me encontro nesse reality dando oportunidade a essas pessoas. Só de estar aparecendo ali e ganhar a atenção do meu público e dos outros jurados é muito legal", comentou.

Perguntado sobre a evolução do reality com o passar dos anos, ele destaca um amadurecimento: "tenho sentido uma diferença, acho que a gente vêm amadurecendo na questão de construção de conteúdo. Acho que o YouTube está sempre evoluindo e que a nossa opinião crítica melhora e evoluí junto com ele".

Outra mudança é que, em 2020, o vencedor não será escolhido pelos jurados, mas pelo voto do público. "O público pode esperar muitas novidades e reviravoltas. Está tudo muito incrível. A galera pode esperar a melhor temporada de todas, sem dúvidas", afirmou Rangel.