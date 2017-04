Reality de casais na Record estreia dia 18 de abril

A segunda temporada do reality 'Power Couple Brasil' terá início em 18 de abril; onze casais disputarão um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão às terças e quintas-feiras. Roberto Justus, que já passou pelo comando de outros realities como 'A Fazenda' e 'O Aprendiz', continua à frente da atração na nova temporada.

Abaixo, os participantes:

Andressa Ganacini e Nasser Rodrigues

O casal de ex-BBBs se conheceu quando ainda estava na 13ª edição do reality show global. Após o confinamento, ela resolveu virar youtuber, e seu canal Dicas da Dedessa já passou de 1 milhão de inscritos.

Carol Narizinho e Mateus Boeira

A ex-panicat é casada com seu assessor, sócio e empresário.

Fabio Villa Verde e Regiane Cesnique

O ator já participou de novelas de diversas emissoras e também em filmes de Renato Aragão; sua esposa desistiu da carreira de comissária de bordo para se tornar atriz; atualmente, ambos estão na Record.

Lorena Bueri e Diego Cristo

'Gata do Paulistão' em 2012, Lorena foi convidada a participar da sétima edição da 'Fazenda', onde conheceu Diego, que já atuou em novelas da Globo, como 'Salve Jorge'.

MC Marcelly e Frank

A funkeira é conhecida pelo hit 'Bigode Grosso', que fez bastante sucesso na internet; é casada com seu empresário.

Marcelo Ié-Ié e Julia Zangrandi

Conhecido por seu trabalho como repórter no 'Pânico na TV' e no 'Programa do Gugu'; sua esposa atua na área de publicidade.

Nayara Justino e Cairo Jardim

Nayara ficou conhecida ao ser escolhida como 'Globeleza' em 2013; chamou atenção ao ser retratada em um documentário do jornal britânico 'The Guardian' e já trabalhou como atriz na novela 'Escrava Mãe'; casada com seu assessor, que também atua como coach de emagrecimento.

Rafael Ilha e Aline Kezh

O cantor ficou conhecido por sua participação no grupo Polegar, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990; é casado com uma administradora de empresas que já não atua na área há alguns anos.

Suyane Moreira e Maurício Ribeiro

A atriz já trabalhou em diversas novelas e também no cinema; seu marido também fez novelas na Globo, Record e SBT.

Thaíde e Ana

O rapper fez bastante sucesso com a música 'Senhor Tempo Bom'; na TV, apresentou programas ligados ao mundo musical como o 'Yo! MTV' e o 'Manos e Minas', da TV Cultura; já passou como repórter do 'A Liga', da Band; é casado com uma dançarina de hip-hop e outros estilos.

Sylvinho Blau Blau e Ana Paula Pereira

Líder da banda Absyntho, que fez sucesso com o hit 'Meu Ursinho Blau Blau', Sylvio ficou conhecido pelo nome de sua música; já participou do reality 'A Fazenda'; sua esposa é ligada ao mundo carnavalesco e já foi rainha de bateria da Mangueira em 1997.

