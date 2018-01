Rapper se dispõe a ajudar família de homem deportado nos EUA

O repórter Niraj Warikoo, do jornal Detroit Free Press, o maior da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, publicou no último dia 15 uma reportagem contando a história de Jorge Garcia, que chegou ao país como imigrante ilegal quando tinha 10 anos e foi deportado agora, aos 39, mesmo casado e com dois filhos, por conta da nova política de imigração implantada pelo governo de Donald Trump.

A reportagem viralizou, com mais de 54 mil retuítes e 74 curtidas no Twitter, atraindo a atenção de personalidades. Uma delas foi mais longe: o rapper Hakeem Seriki, conhecido como Chamillionaire, enviou um e-mail para Warikoo perguntando como poderia entrar em contato com a família de Garcia para ajudá-los.

"Isso não é uma pegadinha, eu recebi um e-mail do rapper Chamillionaire (que canta Ridin Dirty) depois que ele leu a minha reportagem sobre a deportação de Jorge Garcia. Ele quer ajudá-lo", escreveu o jornalista, anexando uma foto do e-mail e salientando que o endereço é o mesmo que está no site do cantor.

"Olá, Niraj. Eu li recentemente sua reportagem sobre a deportação de Jorge Garcia após ele ter ficado 30 anos nos Estados Unidos e estou te mandando esse e-mail para saber se você pode me passar o contato da família dele? Sou um músico e investidor e estou querendo falar com eles para ver se posso ajudá-los financeiramente enquanto Jorge está fora. Seria ótimo se você pudesse me ajudar nisso. Obrigado", escreveu o rapper no e-mail.