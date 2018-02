Rapper Drake doa milhares de dólares para escola e bolsa de estudos para aluna

O rapper é mais um dos músicos que faz ações pela educação - Foto: Rap 24h

O rapper Drake decidiu aplicar alguns milhares em prol da educação norte-americana. Ele doou US$ 25 mil (cerca de R$ 81 mil) para uma escola de ensino médio que foi cenário para a gravação do clipe da música "God's Plan", lançada neste ano. Depois, na Universidade de Miami, deu uma bolsa de estudos no valor de US$ 50 mil (algo em torno de R$ 162 mil) para uma aluna de baixa renda.

Drake fez as filmagens na última segunda-feira, 5, na instituição de ensino Miami Senior High School. Os alunos puderam participar do clipe e, segundo o próprio rapper, os jovens receberão uniformes customizados pela marca de roupa OVO, do próprio cantor.

Quando finalizou as filmagens na Miami Senior, Drake foi para a Universidade de Miami para se encontrar com a aluna Destiny James. Ele a presenteou com uma bolsa de estudos no valor de US$ 50 mil. Segundo o ABC News, a diretoria da universidade selecionou Destiny por seu histórico e situação social de pobreza.

A estudante até havia sido informada de que receberia um tipo de bolsa de estudos, mas não sabia sobre o que se tratava e nem quem a entregaria o valor. Ela deu um recado para Drake: "Obrigada. Você mudou a minha vida de uma forma que é muito difícil explicar".

O rapper é mais um dos músicos que faz ações pela educação. Cantores como Beyoncé, Nick Minaj e Rihanna já tiveram iniciativas semelhantes.