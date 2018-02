Rapper 50 Cent diz em processo judicial que nunca teve bitcoins

Em janeiro, o rapper 50 Cent tinha uma conta de bitcoins estimada em R$ 25 milhões. Agora, pouco mais de um mês depois, ele já não tem mais nada. Na verdade, documentos de um processo judicial apontam que ele nunca teve essa fortuna.

O portal The Blast afirma ter acesso a documentos de um processo de falência aberto por 50 Cent no qual ele afirma que nunca teve uma conta de bitcoins. Isso porque as moedas virtuais recebidas por um álbum de 2014 teriam sido convertidas em dólares antes de chegar às mãos do músico.

Para entender tudo, é preciso voltar a janeiro. À época, o portal TMZ publicou que 50 Cent teria aceitado bitcoins como forma de pagamento do álbum Animal Ambition, produzido em 2014. À época, o valor recebido na forma da moeda virtual valia aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Os bitcoins registraram uma grande valorização nos últimos anos. Ainda segundo o portal, o rapper teria guardado as bitcoins até hoje, de modo que a fortuna agora estaria em torno de R$ 25 milhões. Ele parecia confirmar a informação ao publicar uma foto da matéria em seu portal e escrever "Nada mal para um garoto que saiu de South Side, estou orgulhoso de mim mesmo".

Sobre a farsa, 50 Cent escreveu no processo judicial que "desde que a história divulgada pela mídia não seja ruim para a minha imagem ou minha marca, eu geralmente não sinto a necessidade de negá-la publicamente".