Rami Malek recorda desafio ao encenar Freddie Mercury em 'Bohemian Rhapsody'

Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, lançado em novembro deste ano, revelou que não estava completamente apto para atuar no filme.

"Eu estava mais ou menos preparado. Ninguém consegue preparar você para o que o sentimento que realmente é", afirmou ao site norte-americano Deadline.

Ele contou que se sente confiante e calmo ao trabalhar em longas gravações, como em Mr. Robot - seriado que lhe rendeu prêmio de melhor ator no Emmy de 2016. No entanto, disse que foi desafiador retratar Mercury. "Ele é, para alguns, o cantor com maior desempenho na história do rock. Eu disse: 'Que diabos, eles construíram até um palco'", recorda.

Além disso, Rami Malek expôs que ter gravado a cena do Live Aid, marcada como o clímax da trama, foi como usar drogas.