Rally dos Sertões reforça o potencial do MS para o turismo esportivo

Campo Grande (MS) – A experiência de sucesso do Rally dos Sertões edição 2017 trouxe novas perspectivas para o turismo dos municípios de Mato Grosso do Sul por onde os participantes da maior competição off road do país passaram – Coxim, Aquidauana e Bonito. Pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos de Bonito, por exemplo, apontou que 95% dos visitantes disseram que pretendem retornar ao município.

O Rally começou no dia 16 de agosto em Goiânia (GO) e depois de passar por Mato Grosso chegou a Coxim no dia 24 e teve o seu encerramento e premiação em Bonito, no sábado (26.8). O evento contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS).

O presidente do Convention & Visitors Bureau de Bonito, Rodrigo Coinete, destaca que o Rally dos Sertões projetou ainda mais os atrativos de Bonito em nível nacional e internacional, pela divulgação nas redes sociais. Para ele, a pesquisa feita pelo Observatório, que é mantido pelo Convention, aponta para o crescimento do turismo a partir desse evento, pois muitos dos entrevistados ainda não conheciam as belezas naturais da região.

“Foi um sucesso, salvou o mês de agosto, que é período de baixa temporada”, afirmou Rodrigo Coinete. Ele diz que o saldo positivo mostra que o turismo de eventos, principalmente o esportivo, deve ser melhor explorado pelo trade turístico a partir de agora. A estimativa do presidente do Convention & Visitors Bureau é de que só com a passagem do Rally pelo município ouve uma movimentação de aproximadamente R$ 2 milhões.

A pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos apontou que 53% dos visitantes afirmaram que pretendiam gastar acima de R$ 200 por dia, e a média de permanência foi de 2 a 3 dias. 63% dos entrevistados ficaram em hotéis e pousadas e cada grupo era composto em média por 5 pessoas e 56% delas fizeram algum tipo de passeio oferecido pelas agências de turismo do município.

O Rally dos Sertões trouxe otimismo também para o turismo de Aquidauana, por onde os competidores chegaram no dia 25 de agosto. Segundo Humberto Torres, presidente da Fundação Municipal de Turismo (Fundtur), os mais de mil leitos disponíveis nos hotéis foram ocupados e a Prefeitura teve que cadastrar casas para acolher os visitantes. 30 moradores se cadastraram para receber os turistas. Segundo ele, só a rede hoteleira movimentou mais de R$ 200 mil com a passagem do evento off road.

A passagem dos carros e motos foi uma festa para o município. A avenida Pantaneta foi transformada em praça de alimentação e a Fundtur montou uma estrutura para eventos culturais para recepcionar os competidores. Segundo Humberto Torres, cerca de 12 mil pessoas estiveram presentes no show de despedida oferecido aos participantes do Rally dos Sertões.

O presidente da Fundação de Turismo de Aquidauana disse que a ideia agora é fazer com que Aquidauana passe a ser roteiro dos praticantes do turismo de eventos esportivos. Humberto Torres destacou que, para isso, o município já vem contando com o apoio do Governo do Estado, citando como exemplo a pavimentação dos 18,5 quilômetros da rodovia MS-450 entre os distritos de Piraputanga e Camisão, conhecido como Estrada Parque e que se constitui em um dos atrativos turísticos do município.

Em Coxim, primeiro município do Estado a receber a edição 2017 do Rally dos Sertões, o prefeito Aluízio São José destacou que, além de movimentar a economia da cidade, o evento trouxe a perspectiva de incremento ao turismo. “Agradecemos por vocês estarem visitando nosso município, prestigiando nosso comércio, nos ajudando a consolidar uma nova etapa no turismo, que há muito tempo vínhamos tentando diversificar para além do turismo de pesca. Temos promovido e apoiado alguns eventos off road, e o Sertões, com toda a sua magnitude, vai consolidar mais uma atividade econômica muito importante para a nossa cidade. Agradeço a organização do Rally dos Sertões e a nossa população que prestigiou esse grandioso evento”, disse ao recepcionar os participantes no dia 24 do mês passado.

Ao acolher os competidores do Rally dos Sertões em Bonito, o governador Reinaldo Azambuja enfatizou a importância do evento para a economia regional. “Fico muito feliz de ver a participação das pessoas. O desafio que fica agora é fazer com que esses eventos que movimentam a economia local e que trazem um turismo diferenciado sejam uma constante em Mato Grosso do Sul. Estão de parabéns o Mato Grosso do Sul e o Rally dos Sertões”, afirmou.

“Nossas expectativas foram superadas com o Rally dos Sertões em Mato Grosso do Sul. Os hotéis de Coxim, Aquidauana e Bonito tiveram taxa de ocupação de quase 100% e, como previsto numa pesquisa que fizemos antes do evento, os pilotos e seus familiares estenderam sua permanência em Bonito por dois ou três dias. Em Coxim e Aquidauana vários bares e restaurantes tiveram seus estoques esgotados. Então, tudo isso nos deixa de fato muito felizes, pois consolida a importância de grandes eventos como geradores de fluxo turístico. Além de ter impulsionado a economia por onde passou, o Rally dos Sertões deu visibilidade ao turismo de Mato Grosso do Sul. Tivemos nossa imagem impulsionada nacional e até internacionalmente”, destaca o diretor-presidente da Fundação de Turismo do MS, Bruno Wendling.

Para a organização do Rally dos Sertões, os municípios de Coxim, Aquidauana e Bonito souberam aproveitar a passagem da histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões. As três cidades se mobilizaram em função da prova e o que se viu foi a participação da população, que fez festa para pilotos e demais integrantes da chamada ‘caravana’ da prova, composta por equipes de apoio, organização e jornalistas.

A participação das cidades foi sentida também na estrutura oferecida à organização, com ruas bem sinalizadas e locais adequados para a montagem do parque de apoio. Um bom exemplo foi a disponibilidade de internet para uso dos jornalistas em todas as cidades, pois todos tiveram condições de trabalhar adequadamente e enviar seus textos e imagens.

“O estado do Mato Grosso do Sul foi um grande parceiro do Rally dos Sertões. Desde o anúncio de que a edição de 25 anos teria a cidade de Bonito como destino, tivemos uma grande receptividade por parte do governo do Mato Grosso do Sul, Fundação do Turismo do Mato Grosso do Sul e das prefeituras das três cidades por onde a prova passou. O Rally dos Sertões só tem a agradecer aos envolvidos”, afirmou Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, empresa organizadora do Rally dos Sertões.

O evento off road deixou saudades também para as comunidades indígenas de duas aldeias Limão Verde, em Aquidauana, e Aldeinha, em Anastácio, atendidas pela ação social do Rally dos Sertões. 40 profissionais da área da saúde prestaram atendimento médico e odontológico para 600 índios terena, número bem superior ao previsto, que era de 150 atendimentos.

