Rainha Elizabeth II tem a própria franquia de McDonald's

Há muitas extravagâncias quando se faz parte de uma família real e com a rainha Elizabeth II não é diferente. Além de uma enorme quantidade de vestidos para cada ocasião especial - que são catalogados e não podem se repetir - e ter o próprio caixa eletrônico no Palácio de Buckingham, a monarca tem o próprio McDonald's.

A franquia, embora não seja dela pessoalmente, faz parte das propriedades da coroa britânica - da qual ela é chefe -, que inclui castelos e pontos icônicos de interesse, como o Hotel Savoy e a pista de corrida de cavalos Ascot Racecourse. Aliás, a rainha já lucrou R$ 30 milhões em apostas nos últimos 30 anos.

Porém, um fato menos conhecido é que nessas propriedades está incluso o Banbury Gateway Shopping Park, em Oxford. O shopping tem um McDonald's e um Eds Easy Diner, outra rede de fast-food.

Um representante do Banbury disse ao portal Today Food que a última vez que um membro da família real esteve no local foi em 2008 quando a rainha o visitou. "Não achamos que nenhum membro da família real vá ao McDonald's e eles certamente não estiveram no do Banbury Gateway", disse.

Embora a dieta da rainha não inclua fast-food, é possível encontrar comidas tradicionais na rede adequadas ao gosto inglês. Lá, o McDonald's serve um típico café da manhã inglês que inclui bacon e chá.