Rainha Elizabeth II impede que Meghan e Harry se mudem para longe de Buckinghan

A Rainha Elizabeth II não quer que o príncipe Harry e Meghan Markle se mudem para muito longe do Palácio de Buckinghan.

Em novembro do ano passado, após o anúncio da gravidez, a duquesa e o duque falaram sobre a pretensão de se mudarem para Frogmore Cottage, em Windsor.

Na época, um porta-voz afirmou para a reportagem da People que Windsor é um lugar muito especial para a família real e que Meghan e Harry estariam muito felizes em poder se estabelecer por lá. Porém, a Rainha Elizabeth II não quer que eles fiquem longe de William e Kate Middleton, de acordo com informações do The Sunday Times.

"Eles queriam que sua casa fosse totalmente independente do Palácio de Buckingham, mas foi dito a eles que não. Existe uma estrutura institucional que não permite esse tipo de independência. O sentimento é que é bom ter os Sussex sob a jurisdição do Palácio de Buckingham", revelou uma fonte da revista.