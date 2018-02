Rainha Elizabeth II faz aparição surpresa na Semana de Moda de Londres

De acordo com o Twitter oficial da família real, o prêmio foi criado para reconhecer o papel da indústria da moda na sociedade e diplomacia - Foto: E+ Estadão

esta terça-feira, 20, a rainha Elizabeth II fez uma visita a Semana de Moda de Londres. Sem ser anunciada, a monarca compareceu ao BFC Show, locação onde acontecem a maioria dos desfiles e exposições que estão no calendário do evento. Aos 91 anos, esta foi a primeira aparição dela em uma Fashion Week.

O motivo da visita é especial: a rainha anunciou a inauguração do Queen Elizabeth II Award for British Design, uma premiação para jovens estilistas ingleses. De acordo com o Twitter oficial da família real, o prêmio foi criado para reconhecer o papel da indústria da moda na sociedade e diplomacia: "Ele irá contemplar anualmente um designer de moda britânico, que mostre talento e originalidade, além de valores para a comunidade e/ou práticas sustentáveis", explicava o tweet.

O primeiro escolhido para receber a honra foi Richard Quinn e, ao entregar o prêmio, a rainha comentou que o seu trabalho é "maravilhoso", segundo o site da Elle norte-americana. Quinn lançou a sua marca em 2016, após se formar na Central Saint Martins, escola reconhecida como a melhor faculdade de moda do mundo. A monarca assistiu ainda a apresentação do estilista, sentada ao lado de Anna Wintour, com quem ela comentou o desfile, de acordo com o jornal The Telegraph. Para a ocasião, a rainha Elizabeth II usou um conjunto de saia e jaqueta em azul pastel, assinado por Angela Kelly.