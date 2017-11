Rainha Elizabeth II e príncipe Philip celebram 70 anos de casamento

A então princesa Elizabeth se casou com o tenente da Marinha Philip Mountbatten na Abadia de Westminster em 20 de novembro de 1947. Agora, aos 91 anos de idade, ela é a primeira monarca britânica a chegar às bodas de platina.

A família real estaria comemorando a data com uma reunião no Castelo de Windsor.

Já o Palácio de Buckingham marcou a ocasião com diversos novos retratos do casal tirados na White Drawing Room, no Castelo de Windsor, pelo fotógrafo Matt Holyoak.

O Correio Real, ainda, imprimiu uma série de selos comemorativos. Na Abadia de Westminster, os sinos soarão por mais de três horas em comemoração ao casal.