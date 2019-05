Raimundo Negão, apresentador de afiliada da Record, morre aos 38 anos

O apresentador Raimundo Carlos Pereira, conhecido como Raimundo Negão, faleceu no último domingo, 12, aos 38 anos. Ele era apresentador do Balanço Geral da TV Cidade Viana, afiliada da Record TV no interior do Maranhão.

"Com muita tristeza no coração, informamos o falecimento do nosso companheiro e amigo de trabalho Raimundo Negão. Ele estava internado em São Luís desde o dia 3 de maio e faleceu hoje, às 13h30", informou nota publicada no Instagram da emissora na tarde do último domingo.

O fato também foi lamentado pelo prefeito de Viana, Magrado Barros (DEM-MA), que anunciou o cancelamento de uma festa de Dia das Mães na cidade por conta da morte de Raimundo Negão.

Confira o anúncio da morte de Raimundo Negão, apresentador do Balanço Geral da afiliada da Record TV em Viana, no Maranhão, abaixo:

Clique aqui