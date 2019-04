Rafael Ilha monta foto com Casagrande e Assunção e fala sobre dependência química

"Você tira sarro ou acha graça de uma pessoa com câncer, aids, leucemia ou alguma doença grave e degenerativa? Com certeza não", escreveu Rafael Ilha na página oficial dele no Instagram na qual aparece ao lado do ex-jogador e comentarista Walter Casagrande e do ator Fábio Assunção.

O ex-Polegar queria chamar atenção para a gravidade do problema e desabafar sobre a série de deboches que as pessoas com algum tipo de vício sofrem. "Somos dependentes químicos sim e qual é a graça? A dependência química ceifa milhões de vidas, destrói milhares de famílias todos os anos no mundo todo e muitos imbecis acham graça disso", afirmou.

Na edição do reality A Fazenda, no ano passado, Rafael Ilha chegou a dizer que se arrepende do tempo perdido com as drogas. "Para esses jovens que estão conhecendo as drogas, a coisa que eu mais me arrependo na vida foi o tempo que eu perdi com as drogas. Porque as outras coisas a gente recupera. A gente recupera a parte financeira, a gente recupera o trabalho, graças a Deus consegui ter a restauração da minha família, que é destruída. Mas o tempo a gente não consegue recuperar", disse o cantor.

Nesta segunda-feira, dia 1º, Rafael Ilha pediu para que as pessoas parem de zombar de quem tem o problema. "Se conscientize que a dependência química mata e faz milhões de pessoas sofrerem. Dependência química é uma doença, uma doença grave e mortal. Então, respeite! Loucura é você achar isso engraçado", concluiu o ex-Polegar.

O cantor recebeu o apoio de muitos seguidores. E também houve relatos de quem já sofreu com o vício. "Eu já sofri na pele a dor da dependência química. Perdi 15 anos da minha vida! Isso não é brincadeira é coisa séria", relatou um internauta.