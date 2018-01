Rafa Justus estreia como atriz em série no Discovery Kids

Rafaella Justus, de oito anos, estreou como atriz, por enquanto apenas em séries de TV. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro fez uma participação especial no seriado Zoo da Zu, produção original do Discovery Kids.

A atriz mirim interpretará Luana, uma menina de oito anos apaixonada por astronomia e que sonha em ser astronauta. Rafa contracenou com o elenco fixo da série, Jair de Oliveira e Tânia Khalill, que também fazem participações especiais nessa temporada.

No set de filmagem, a garota esteve acompanhada do pai, Roberto Justus, e da avó, Helô Pinheiro. Justus disse ter ficado orgulhoso do desempenho e da seriedade da filha no projeto. "Tenho certeza que será um sucesso", falou.

Já a mãe Ticiane Pinheiro relatou a alegria da família. "Rafinha está muito animada com a estreia. Aceitamos o convite pois ela é muito fã da série e a as gravações, além de descontraídas, não atrapalharam a rotina dela", contou.