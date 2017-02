Rafa Brites elogia Felipe Andreoli nas redes: 'Pai não ajuda. Pai divide'

A repórter Rafa Brites postou no domingo, 19, em seu Facebook uma foto do marido, o também repórter Felipe Andreoli, cuidando do filho do casal, Rocco, enquanto ela merecidamente descansava, exausta da maratona de ser mãe de um bebê recém-nascido.

Na postagem, Rafa elogiou o marido como pai e aproveitou para falar sobre o real papel que todo pai deve desempenhar. O blog Família Plural apoia também a ideia de que pai não é só uma pessoa que ajuda, mas que deve dividir, que deve ser igualmente atuante e participativo nos cuidados e na educação dos filhos.

O texto dela repercutiu nas redes sociais:

"Pai não ajuda. Pai divide.

Pai não faz favor. Apenas faz.

Pai não fala a frase: Hoje estou de babá.

Pai não carrega só bolsa do bebê. Carrega o bebê.

Não é o motorista enquanto a mãe vai no banco de trás.Essa posição pode inverter também.

Pai não pede pra mãe se pode fazer isso ou aquilo com o filho.

Pai de primeira viagem não era pai tanto quanto a mãe não era mãe.Eles o aprenderão juntos.

O pai não tem medo de errar. De derrubar de afogar. Afinal de contas é o seu filho.

Ele tem instinto. E essa palavra não deve ser usada apenas para as mães.

Pai lê os livros. Frequenta os cursos, não por medo dos hormônios da esposa grávida, ele quer, ele presta atenção. Anota. Pai senta no bar com os amigos e fica mostrando fotos do seu filhote. Ele cuida da recém mamãe. Ele ajuda na casa. O pai de menino vai ensinar seu filho a ser gentil, doce. Sua filha a ser forte, guerreira e vice e versa. Sem diferenças.

Eu amei conhecer o pai do meu filho.

Eu me entrego ao sono em paz pois a outra metade está ali?"

Ex-CQC e atualmente repórter do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, Felipe Andreoli foi quem fez a foto e postou em seu Instagram, também no domingo, 19. Lá, ele escreveu: "Bloco do Lençol Branco. Certeza que quando a @rafabrites der uma olhada nessa foto vai querer me matar?"

