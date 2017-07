Rafa Brites desabafa sobre fim da licença-maternidade

A apresentadora Rafa Brites está sentindo o peso do fim da licença-maternidade. Não estar por perto quando o filho quiser colo, não acompanhar as novidades do desenvolvimento dele nem ser a pessoa com quem ele estará a maior parte do tempo parecem afligir um pouco a mãe de primeira viagem.

No último sábado 29, ela voltou a falar em uma publicação no Instagram sobre esse momento de separação. Com um texto em que o autor seria o filho dela, Rocco, de seis meses, ela se consola e dá apoio.

"Eu já entendi que não somos a mesma pessoa, você ainda não. Vou sentir saudade de ficarmos abraçados o dia todo, do teu sorriso me olhando no berço, desses últimos meses onde começamos a brincar e dar risadas juntos", escreveu.

o começo de julho, Rafa também comentou o fim da licença, quando faltava um mês para voltar ao trabalho. "Nos últimos dias, a cada vez que estou com ele, parece uma pequena despedida", escreveu.

Ela até se questiona se deveria parar por mais um tempo para se dedicar apenas ao filho, como a mãe dela fez, mas pondera sobre não trazer novidades ao estar só em casa.

"Sou apaixonada pela minha profissão. Meu cotidiano me nutri de alegria. Quero poder chegar com esse brilho no olhar em casa, que ele entenda que eu não estarei por tanto tempo, mas que sempre estarei fazendo o que imagino ser o melhor pra ele, e que isso envolve ter uma mãe realizada", disse.

Rafa Brites se despede da equipe do Mais Você e passa a integrar o Vídeo Show.

