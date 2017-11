Radiohead confirma dois shows no Brasil em 2018

Agora é oficial! O Radiohead confirmou dois shows no Brasil em 2018: Allianz Parque, São Paulo, 22 de abril, e também no Parque Olímpico, no Rio, no dia 20 de abril.

A banda vai tocar no Soundhearts Festival, com Flying Lotus, Junun e Aldo the Band. A turnê pela América do Sul também passa por Santiago, Buenos Aires, Lima e Bogotá.

As informações foram confirmadas pela página oficial da banda no Facebook.