Quinteto de escritores veteranos de MS lança "Nossas Crônicas" amanhã

"Nossas crônicas" tem 73 crônicas em suas 168 páginas - Foto: Divulgação/Assessoria

O gênero ganhou popularidade nos jornais, ainda os impressos em preto e branco, e segue mais vivo do que nunca. Nas redes sociais, aquele post que se prolonga para contar alguma coisa e prende quem está à frente da tela, também pode ser uma crônica. Prova de que esse formato da escrita, que já reinventa o cotidiano, é metido a se reinventar também!

Autores veteranos têm a receita certa para envolver o leitor, e conhecem a crônica como ninguém – cada pensamento deles rende uma, duas, três. Quando registradas em um livro, suas produções são peças de um quebra-cabeça que será montado pelo leitor ao final da leitura.

5 em 1: ANDRÉ ALVEZ, LUCILENE MACHADO, MARIA ADÉLIA MENEGAZZO, RAQUEL NAVEIRA E THERESA HILCAR

Em comum, escritores de larga experiência que vivem na Capital de Mato Grosso do Sul. O quinteto se reuniu e vai lançar nesta sexta (3/5) o livro "Nossas crônicas", pela Editora Life – selo sul-mato-grossense que comemora uma década de existência este ano. O evento de lançamento será no Sesc Cultura e conta com a presença dos autores e do jornalista Oscar Rocha, que vai mediar um bate-papo. O encontro está marcado para acontecer às 19h.

André, Lucilene, Maria Adélia, Raquel e Thereza também têm em comum o fato de serem ou terem sido cronistas colaboradores do jornal Correio do Estado, maior e mais antiga publicação jornalística impressa de Mato Grosso do Sul.

Além da crônica, eles também exploram outros gêneros da escrita, como a poesia e o conto, por exemplo. Individualmente, têm diversos livros publicados. É um time de peso da literatura sul-mato-grossense, que soma experiência e premiações.

"Nossas crônicas" tem 73 crônicas em suas 168 páginas. O livro é aberto com O fantasma de Nietzsche (André Alvez), o relato de um improvável encontro com o filósofo na Feira Central de Campo Grande, e termina com Enquanto ele não chega (Thereza Hilcar), um texto que inicia com a pergunta "Avó, eu?", e termina com a expectativa de como será viver essa nova etapa da vida. Passam nesse entremeio temas universais como o amor, a política e o ócio; como também uma crônica que fala de personalidades que fizeram história em Mato Grosso do Sul, como Glauce Rocha e José Octávio Guizzo (Glauce e Guizzo, Raquel Naveira).

Os autores contaram com o apoio do Sesc Cultura para o lançamento do livro, e aguardam o público para uma bate-papo mediado pelo jornalista Oscar Rocha.

SERVIÇO - LANÇAMENTO

Lançamento do livro "Nossas Crônicas", de André Alvez, Lucilene Machado, Maria Adélia Menegazzo, Raquel Naveira e Theresa Hilcar.

Quando: dia 3 de maio, sexta-feira, às 19h

Onde: Sesc Cultura (Avenida Afonso Pena, 2270, Centro – Campo Grande/MS)

Apoio: Sesc Cultura

Entrada gratuita

SERVIÇO - ONDE COMPRAR O LIVRO

Site da Life Editora: tps://www.lifeeditora.com.br/

Livrarias: Leparole (Rua Euclídes da Cunha, 1126 - Jardim dos Estados, Campo Grande – MS) e Leitura (2º piso do Shopping Campo Grande)