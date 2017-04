Quinta semana da Quaresma é celebrada na Assembleia Legislativa

A quinta semana da Quaresma foi celebrada na manhã desta segunda-feira (3) pelos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na Santa Missa, o arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa fez uma reflexão sobre o episódio da mulher adúltera, contado no Evangelho de João 8,1-11. De acordo com ele, o exame de consciência é a primeira lição a ser tomada pelos cristãos. “Todos nós somos pecadores, precisamos sondar o próprio coração. Reconhecer as nossas culpas diante de Deus é primordial”.

O texto conta que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido descoberta cometendo adultério. “Esses homens disseram que pela Lei a tal mulher deveria ser apedrejada e perguntaram a Jesus o que pensava sobre o assunto. Cristo não respondeu e passou a escrever com o dedo na terra. Voltando a ser questionado, Jesus respondeu para atirar a primeira pedra quem não tivesse pecado. Todos foram embora”, explicou.

De acordo com o arcebispo, o preconceito e pré-julgamento estão arraigados na sociedade. “Índios, ex-presidiários, menores infratores e moradores de favelas são exemplos de pessoas que sofrem discriminação no mundo atual. Eles representam a mulher adúltera. Por isso, precisamos mudar nossas condutas e, acima de tudo, necessitamos da misericórdia de Deus”, afirmou Dom Dimas.

