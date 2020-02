'Querem empanar o brilho dessa estrela', declara Ronnie Von sobre Gugu Liberato

O ex-TV Gazeta ressaltou a trajetória de Gugu na televisão e lembrou que ele foi muito importante para a história da comunicação brasileira.

"Queria que vocês tivessem consciência de que, além desse brilho monumental do Gugu, existe por trás um ser humano de primeiríssima grandeza", afirma Ronnie no início do vídeo publicado na conta oficial dele no Instagram.

O cantor fez um desabafo e disse que está triste com algumas notícias ou comentários que estão sendo feitos sobre Gugu. "O que me incomoda, numa hora dessa em que aqueles que o amam e continuam amando... fez tanto pelo nosso País, trouxe tanta alegria pra esse povo que de certa forma está amarrado com tanta coisa ruim... não é possível que agora alguém queira empanar o brilho dessa estrela", enfatizou.

Entenda a polêmica

Na quinta-feira, 13, o chef Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, teria procurado um escritório de advocacia para representá-lo no processo de inventário do apresentador. A notícia foi publicada na coluna de Sonia Racy.

Nesta segunda, 17, a assessora pessoal de Gugu publicou um desabafo após polêmicas envolvendo o inventário dele. "Ninguém vai conseguir destruir tudo o que você construiu", escreveu Esther Rocha. Familiares disputam herança do apresentador da Justiça.

Nesta sexta, 21, Ronnie Von concluiu o vídeo nas redes sociais fazendo um apelo: "Deixem que ele descanse em paz. Meu Deus, nunca vi! A família nem saiu do luto e ele não está aqui para se defender".

