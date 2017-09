Quem é Bill Skarsgård, o ator por trás do assustador palhaço de 'It'

Você certamente já ouviu falar no palhaço Pennywise, protagonista do filme It - A Coisa, lançado em 2017. Mas você conhece Bill Skarsgård?

O nome complicado vem da Suécia, país natal do ator, que tem 27 anos de idade. Após diversos papéis em filmes suecos, foi agraciado com um Shootin Star Award, prêmio dado aos dez atores mais promissores do cinema europeu, no 62º Festival Internacional de Berlim, em fevereiro de 2012. Ao fim daquele ano, estava em cartaz com o filme Anna Karenina, vivendo o Capitão Machouten.

Na área do terror, ficou conhecido após ter participado da série da Netflix Hemlock Grove, a partir de 2013, interpretando o personagem Roman. Outra sequência de filmes bastante conhecida da qual Bill fez parte foi da série Divergente, vivendo Matthew.

O primeiro trabalho como protagonista de um grande filme a nível mundial, porém, veio vivendo o aterrorizante Pennywise em It - A Coisa.

