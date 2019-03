Quatro escolas de samba animaram mais de 7 mil pessoas no Carna Três Folia

O Desfile das Escolas de Samba do Carna Três Folia, realizado pela Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), no domingo (03), encantou a todos que estiveram na Avenida Rosário Congro, no centro da Cidade, para prestigiar as duas escolas de Três Lagoas e as duas de Araçatuba.

O evento que teve início às 20h reuniu mais de 7 mil pessoas e trouxe de volta uma tradição da Cidade. Hoje, segunda-feira (04), ainda acontecerá a matinê a partir das 15h e o último baile do Carnaval de Três Lagoas, a partir das 21h.

“Nós quisemos resgatar a tradição de Três Lagoas com essa festa que é uma paixão do povo brasileiro. As nossas escolas de samba existem há muitos anos e o trabalho de cada uma delas vai além de apenas um desfile, é algo social, que inclui pessoas e transforma realidades durante todo o ano”, afirmou Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura da SMEC.

O prefeito Angelo Guerreiro esteve no Desfile. “Uma noite maravilhosa, com essas escolas que se esforçaram muito pra estar aqui hoje. Com certeza esse é um marco para o Carnaval de Três Lagoas, que conta com pessoas que amam o que fazem e dão o melhor pra em um dia como esse animar esse povo que vem para se divertir”, afirmou.

ESCOLAS DE SAMBA

A primeira escola a passar pela Avenida foi a X15 da Vila Piloto que logo no início já encantou o público, em seguida, a Virada do Sol de Araçatuba – SP. A terceira escola foi a Unidos da Vila que teve a estreia nesse Carnaval. Para fechar o evento a escola Sonho e Fantasia, também de Araçatuba – SP, desfilou e animou o público.

“Essa festa tá de parabéns. A Prefeitura tem mesmo que trazer essa diversão para as pessoas. Foi muito bom e nós precisamos disso em Três Lagoas. Uma noite agradável, para as famílias e com escolas lindas desfilando”, afirmou Ivan Lima, um dos munícipes que esteve presente no Desfile.